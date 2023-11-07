اتحاد شباب حزب المؤتمر يلتقي عمرو موسى لتبادل الرؤى بين الأجيال

التقى اتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة إسلام تمراز، بالسفيرعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والرئيس الشرفي لحزب المؤتمر.

حزب المؤتمر يبحث دعوة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية

جاء اللقاء بحضور مينا عماد أمين عام اتحاد الشباب، وخالد مرشد أمين تنظيم اتحاد الشباب، ود. مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي.

وناقش أعضاء اتحاد شباب حزب المؤتمر مع عمرو موسى كيفية دعوة الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، وجذبهم للعمل السياسي الهادف.

اتحاد شباب حزب المؤتمر

يأتي ذلك، في إطار حرص اتحاد شباب حزب المؤتمر، على ضرورة مشاركة الشباب وتأهيلهم للعمل الحزبي والمشاركة الفعالة، وأيضا الاستماع لعدد من كبار السياسيين في مصر، لاكتساب خبرات وتبادل الرؤى بين الأجيال، واكتساب مهارات جديدة.