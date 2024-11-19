وظائف شاغرة في شركة أدوية كبرى.. رواتب وحوافز تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلنت شركة توريد وتوزيع أدوية كبيرى، عن حاجتها إلى موظفين للعمل لديها في محافظة الجيزة، للقيام بمسؤوليات استلام وتوزيع الطلبيات، وتحصيل قيمتها، وتسليم المرتجعات، مع الحفاظ على الأمانة في التعامل مع الطلبيات والتحصيلات، مقابل تقديم حزمة من المميزات التي تشمل الرواتب والحوافز المجزية، وفقا لموقع التوظيف «فرصنا».

وظائف شاغرة في شركة أدوية

تقدم الشركة راتبًا أساسيًا قابلًا للتفاوض، بالإضافة إلى حوافز إضافية تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع مزايا مثل التأمينات الصحية والاجتماعية، مع ضرورة توفر خبرة متوسطة في مجال توزيع الأدوية للانضمام إلى فريقها، وإليك تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها:

متطلبات الوظيفة

يجب أن يكون المتقدم على هذه الوظائف الخالية متوفرا لديه مجموعة من المتطلبات، وهي:

خبرة متوسطة من 3 إلى 10 سنوات.

الجنس: ذكور.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

العمر المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل العلمي: مؤهل عالٍ.

نوع الوظيفة: يوم كامل.

الخبرة في توزيع الأدوية.

مزايا الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظائف الشاغرة على راتب أساسي قابل للتفاوض، بالإضافة إلى حوافز إضافية تبدأ من 5 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

توفبر تأمينات صحية.

توفير تأمينات اجتماعية.

المسؤوليات

يقوم الملتحق بتلك الوظيفة بعدة أدوار تتلخص في التالي:

استلام طلبيات الأدوية من مخازن الشركة وتوزيعها وتسليمها للعملاء وفق خط السير المحدد.

تسليم الطلبيات للعملاء وفق فواتير الطلب، وتحصيل قيمة الطلبيات كما هو موضح بالفواتير.

تسليم المرتجعات بعد نهاية المرور بخط السير المحدد، وتسليم ما تم تحصيله للخزينة.

الحفاظ على الطلبيات باعتبارها عهدة حتى التسليم للعملاء، والحفاظ على قيمة التحصيلات حتى تسليمها للخزينة باعتبارها أمانة.

التقديم على الوظيفة

إذا كنت مؤهلا للالتحاق بتلك الفرصة، وتتوفر لديك الشروط المطلوبة لها، يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الضغط على رابط التقديم، ثم اختيار «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة.