70 وظيفة خالية لحديثي التخرج في المبيعات بشركة ألبان شهيرة.. إليك رابط التقديم

توفر محافظتا الجيزة والإسكندرية 70 فرصة عمل شاغرة في مجال المبيعات الخارجية والتوزيع، بإحدى شركات الألبان والمواد الغذائية الشهيرة، معلنة عن وظائف مندوبين مبيعات، وفقا لما جاء على موقع التوظيف «فرصنا».

تتضمن الوظائف المتاحة توفير بيئة عمل مهنية وداعمة، مع حوافز إضافية وتغطية تأمينية كاملة، إذا كنت حديث التخرج أو تمتلك خبرة في مجال المبيعات ولديك رخصة قيادة، هذه هي فرصتك للانضمام إلى شركة تتميز بابتكارها وجودتها، وإليكم في السطور التالية تفاصيل الوظائف ورابط التقديم عليها:

مندوب مبيعات خارجية – الجيزة

الموقع: المريوطية، الجيزة.

عدد الوظائف المتاحة: 50 وظيفة.

متطلبات الوظيفة:

الوظائف لحديثي التخرج أو من لديهم خبرة من 0-3 سنوات في نفس المجال.

المؤهل: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

السن المطلوب: من 21 إلى 32 سنة.

يشترط رخصة قيادة خاصة.

الجنس المطلوب: ذكور.

مهام الوظيفة: مبيعات خارجية وتوزيع المنتجات.

المزايا:

الراتب قابل للتفاوض، بالإضافة إلى حوافز إضافية تبدأ من 3 آلاف إلى 4800 جنيه.

توفير مواصلات.

تأمينات صحية واجتماعية.

فرص نمو داخل الشركة.

بيئة عمل مليئة بالتحديات.

دعم كامل من قبل الشركة في توفير وسيلة المواصلات.

مندوب مبيعات خارجية – الإسكندرية

الموقع: أمبروز ومحرم بك، الإسكندرية.

عدد الوظائف المتاحة: 20 وظيفة

متطلبات الوظيفة:

الخبرة: من سنة إلى 3 سنوات في نفس المجال

المؤهل: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط»

السن المطلوب: من 22 إلى 32 سنة

رخصة القيادة: يشترط رخصة قيادة خاصة أو مهنية

الجنس المطلوب: ذكور

مهام الوظيفة: مبيعات خارجية وتوزيع المنتجات

المزايا:

الراتب: قابل للتفاوض

تأمينات صحية واجتماعية

فرص تطوير مهني في شركة رائدة

كيفية التقديم

إذا كنت مهتماً بالانضمام إلى فريق عمل الشركة، يمكنك التقديم مباشرة عبر الإنترنت بالضغط على رابط التقديم، ثم إدخال البيانات المطلوبة، أو من خلال مراكز التوظيف المتاحة في منطقتك، تأكد من أنك تستوفي جميع الشروط المذكورة أعلاه وكن جاهزا للانطلاق في مسيرة مهنية جديدة مع إحدى الشركات الرائدة في مجالها.