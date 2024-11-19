سعر سبيكة ذهب 10 جرامات في محلات الصاغة.. آخر تحديث

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات btc اليوم الثلاثاء 19-11-2024، استقرارا نسبيا خلال التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون»،

وجاءت أسعار سبيكة الذهب بأوزان مختلفة، شاملة سعر المصنعية، كالتالي:

سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم

سجّل سعر سبيكة ذهب 10 جرامات btc اليوم 42 ألفا و580 جنيها شاملة سعر المصنعية.

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 نحو 21 ألفا و295 جنيها شاملة سعر المصنعية.

ووصل سعر سبيكة ذهب 1 جرام btc اليوم 4367 جنيها شاملة سعر المصنعية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام btc اليوم نحو 425 ألفا و100 جنيه شاملة سعر المصنعية.

وصل سعر سبيكة ذهب 50 جراما btc عيار 24 اليوم نحو 212 ألفا و600 جنيه جنيه شاملة سعر المصنعية.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام عيار 24 نحو 132 ألفا و299 جنيها شاملة سعر المصنعية.

وبلغ سعر سبيكة ذهب 20 جراما btc اليوم 85 ألفا و120 جنيها شاملة سعر المصنعية.