هل تعاني من عودة زيادة الوزن سريعا بعد فقدانه؟.. «ذاكرة السمنة» السبب

استعادة الوزن بعد فقدانه من الأمور التي يخشاها كثير من الناس، خاصةً المصابين بأمراض السمنة والضغط والقلب، الذين يجب عليهم التخلص من الدهون الزائدة بشكل حتمي، كما يسعى آخرون إلى الحصول على قوام ممشوق وجسد رياضي، وقد شكلت ظاهرة عودة الوزن بعد فقدانه تحديًا محيرًا للعلماء منذ فترة طويلة، وسلطت دراسة حديثة الضوء على هذه المشكلة، وكشفت أن الجسم يحتفظ بما يشبه «ذاكرة السمنة»، ما يجعل الحفاظ على الوزن المفقود أمرًا صعبًا، إلا من خلال اتباع عدة خطوات متخصصة.

كيف يعود الوزن بعد فقدانه؟

ألقت الدراسة التي نشرتها مجلة «Nature» الضوء على مشكلة عودة الوزن مجدداً بعد خسارته، إذ كشفت أن الخلايا الدهنية في الجسم تحتفظ بذاكرة للسمنة، لأن زيادة الوزن التي كان عليها الجسم، أدت إلى تغييرات في الجينات.

فسر العلماء هذه الظاهرة بأنه عندما كانت السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص أكثر مما يحتاجه جسمه، فإن الجسم يخزن الفائض منها على شكل دهون، وعندما يحدث فقدان للوزن، يشعر الجسم بحدوث خلل في عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، وبالتالي يعود الوزن المفقود بسرعة.

وأشار العلماء، أنه لا يوجد إثبات حول المدة التي يظل فيها الجسم «يتذكر» السمنة التي كان يعاني منها، ومع ذلك، فإن تأثير هذا الاكتشاف في مسألة فقدان الوزن فتح المجال أمام ضرورة ممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنتظم، خاصة الأشخاص الذين يكافحون للتخلص من الوزن الزائد.

خطوات لعدم زيادة الوزن بعد فقدانه

يقزل الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن هناك عوامل مساعدة لعدم عودة الوزن بعد فقدانه، تتمثل في التالي:

اتباع نظام غذائي صحي بشكل مستمر.

ممارسة الرياضة بشكل دائم.

التقليل من التوتر والإجهاد، لاستمرار حرق الدهون.

حساب السعرات الحرارية المناسبة للجسم.

النوم الكافي من 6 لـ8 ساعات يوميًا.

النشاط والحركة المستمرة.

تقليل الدهون أثناء طهي الطعام.

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

ويؤكد «رمزي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، ضرورة تجنب تناول الأطعمة المقلية والوجبات المعبأة، والابتعاد عن الدهون غير الصحية، التي توجد بشكل كبير في السمن غير الطبيعي، والمخبوزات، والحلويات الجاهزة، لأنها يمكن أن تكون سببًا في الإصابة بالسمنة المفرطة وارتفاع الدهون في الدم.