«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية الفقاعي في مركز أبو قرقاص غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا، قافلة طبية علاجية بقرية الفقاعي بمركز أبو قرقاص على مدار يومين متتاليين 20 و21 نوفمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير رعاية صحية للمواطنين

وأشار «عبد الحكيم» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.