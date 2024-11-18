رئيس جامعة المنيا: نسعى لتطبيق معايير الجودة العالمية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا وفد لجنة المراجعة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة مها عادل، وعضوية الدكتورة رشا عناني، والدكتورة إيمان بدوي، والدكتورة نجلاء عبد الموجود والدكتورة هيام طنطاوي، خلال زيارتهم الميدانية لمتابعة استيفاء معايير الجودة لتجديد اعتماد كلية التمريض، التي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بالجامعة

رحب رئيس الجامعة خلال اللقاء الذي شهده الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وعمداء الكليات المتقدمة للاعتماد وببرامجها بوفد الهيئة.

وأكد الدكتور فرحات حرص الجامعة على اعتماد كُلياتها وبرامجها من خلال تطبيق ثقافة الجودة وتعميم فكرها بين جميع مُنتسبيها، والتركيز على الممارسات الفعلية لها للوصول لمعايير الجودة العالمية، وضمان استمرار مخرجات تتصف بجودة ومهارات عالية لخدمة سوق العمل والمجتمع، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.

دفع جميع الكليات للتقدم للاعتماد

وأشار «فرحات» إلى أن الدولة تعتمد على خطط واضحة نحو التطوير المستمر، يستهدف البنية التحتية والعنصر البشري لتحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، لافت إلى تسخير إمكانيات لوجستية وفنية ومادية لدفع جميع الكليات للتقدم للاعتماد، مُشيدا بدور كلية التمريض ومنسوبيها.

وأضاف أن كلية التمريض من الكليات المتميزة التي لها شراكة مجتمعية كبيرة ومستدامة لخدمة أبناء الإقليم لامتلاكها المقومات التنموية التي تسمح بالقيام بوظيفتها علي اكمل وجه.