«الثقافة» تناقش دور ذوي الهمم في التنمية والإبداع بالفيوم غدا

يشهد نادي المحافظة بالفيوم في العاشرة صباح غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر اليوم الواحد لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان «دور ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية والإبداع»، المقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وضمن مبادرة «بداية جديدة».

دور ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية والإبداع

وتتضمن الجلسة البحثية الأولى، التي يديرها الفنان محمود عبد المعطي، مناقشة بحثية بعنوان «مفهوم العلاج بالفن» يقدمها الفنان علي زكي، يليها مناقشة بحثية أخرى للأديب منتصر ثابت بعنوان «دور الفنون مع ذوي الهمم».

وتأتي الجلسة الثانية، التي يديرها الكاتب أحمد حلمي، مناقشة بحثية بعنوان «دراسة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في أدب الأطفال» يقدمها كاتب الأطفال أحمد طوسون، ثم يستعرض الكاتب أحمد قرني، في الورقة البحثية الأخيرة بالمؤتمر، بعنوان «صورة البطل من ذوي الهمم في أدب الأطفال».

تنظيم معرض للمشغولات اليدوية

وعلى هامش الفعاليات، يقام معرض فني للمشغولات اليدوية لقسم التمكين الثقافي بالفرع، إلى جانب عرض فني لطالبات مدرسة الأمل للصم والبكم، وعروض مواهب لطلاب مدرسة النور للمكفوفين، وتختتم الفعاليات بجلسة التوصيات وتكريم لبعض الشخصيات التي أسهمت في مجال التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تكريم ممثلي الجهات التي أسهمت مع ثقافة الفيوم في تنفيذ فعاليات المؤتمر، وتسليمهم شهادات التقدير، ومنهم أحمد فؤاد نظرا لدوره المجتمعي في محافظة الفيوم، ونورة حمدي، مسؤول قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم بالفيوم، محمد محمود صالح، محاضر تنمية بشرية، ومديري مدرسة الأمل للصم والبكم، ومدرسة النور للمكفوفين، وبعض مديري إدارات التربية الخاصة.

يشارك في المؤتمر الدكتور بهجت محمد محمد رشوان، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، والفنان علي زكي، والأديب منتصر ثابت، والكاتب أحمد طوسون، والكاتب أحمد قرني.