قصور الثقافة بالغربية تواصل احتفالاتها بـ«عيد الطفولة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من الفعاليات التثقيفية والأنشطة الفنية بالغربية، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بـ«عيد الطفولة»، الذي يوافق 20 من شهر نوفمبر الجاري.

إعداد الطفل

قال وائل شاهين، مدير مديرية الثقافة بالغربية، إن المواقع الثقافية بالمحافظة تنظم العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، حيث عقدت مكتبة إبيار الثقافية بالتعاون مع المعهد الأزهري للبنين محاضرة بعنوان «الطفل رجل المستقبل».

وأشار مدير مديرية الثقافة بالغربية إلى ضرورة الإعداد الجيد للطفل، بتنشئته في أجواء صحية بعيدة عن المشكلات الأسرية، والحرص التام على متابعة تصرفاته واهتماماته، للتعرف على ميوله وقدراته الشخصية والعمل على تنميتها.

طفل اليوم هو صانع التنمية لوطنه في المستقبل

أوضح محمد الشيمي، معلم اللغة العربية، بأن طفل اليوم هو صانع التنمية لوطنه في المستقبل، موضحا أن القيادة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف حقوق الطفل، من خلال عدد من المبادرات والتشريعات التي جرمت ختان الإناث وزواج القاصرات، فيما تم إصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بعد مُوافقة مجلس النواب، حيث تضمن القانون الجديد على عقوبة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.