موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لكل المواطنين

بدأ المواطنين من ذوي الهمم أمس، في التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ويستمر حتى يوم 25 نوفمبر من الشهر الجاري، وذلك عن طريق مكاتب البريد المميكنة وموقع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبالنسبة لموعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لكافة المواطنين يكون يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر المقبل، ومتضمنين أيضًا المواطنين من ذوي الهمم.

سعر كراسة الشروط ومقدم جدية الحجز

ويمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، عن طريق في البداية شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، والمصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وبعد ذلك لاستكمال خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يتم التسجيل على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة التي تم الإعلان عنها في كراسة الشروط بالتفاصيل.