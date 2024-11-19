لمن الأولوية في وحدات «الإسكان الاجتماعي» حال زيادة عدد المتقدمين؟

تشهد مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة إقبالاً كبيرًا في ثاني أيام حجز شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، ويستمر لهم فقط حتى يوم 25 نوفمبر، فيما يكون متوافرا لجميع المواطنين ومنهم ذوي الهمم بداية من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر.

أولوية شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأوضحت كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي 2024، أنّه حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي:

أولا: المتزوج ويعول.

ثانيا: الأرملة / الأرمل ويعول.

ثالثار المطلقة / المطلق ويعول.

رابعا: المتزوج ولا يعول.

خامسا: الأعزب (شاملا: المطلق ولا يعول - الأرمل ولا يعول - الأرملة ولا تعول - المطلقة ولا تعول)

وتكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل / المطلق الذي يعول، وحال تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا.

كيف يتم تحديد أولوية شقق الإسكان الاجتماعي؟

- يتم تحديد الأولوية في ضوء البيانات والمستندات التي تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز والمرفوعة بمعرفتهم والتي تبين الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والإعاقة.

- رقم الأولوية المعلن عنه الخاص بكل مواطن غير نهائي وقد يتغير حال عدم ثبوت صحة أي من البيانات المقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، بحيث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سحب مقدم جدية الحجز.

- يتم قبول التماسات العملاء الذين سددوا مبلغ جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.

- يتم إخطار المواطنين المرفوضين غير المنطبق عليهم شروط الإعلان بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المال المسدد بالبريد خلال 14 يوما من تاريخ إعلانه بالرفض.

- يتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات حال التقدم على وحدات سكنية ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وسددوا مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه.

- يتم إعطاء الأولوية بالإعلانات التالية للحاجزين بالإعلان والمستردين المبلغ جدية الحجز في المواعيد المقررة نتيجة عدم انطباق شروط الفرز المبدئي أو كونهم خارج الأولوية وفقا لترتيب الأولويات المشار إليها بعاليه، شريطة تقديم إيصال يفيد استرداد مقدم جدية الحجز في الإعلان السابق.

الاستعلام الميداني على شقق الإسكان الاجتماعي

- يتم الاستعلام الميداني عن المستحقين طبقا لأولوياتهم مع ضرورة تأكد العميل من شخصية مندوب الاستعلام وعدم سداد أي مبالغ له تحت أي مسمى، بحيث يحظر التعامل بـ بأي تعاملات مالية مع أي من الأطراف المتعامل معها من قبل الصندوق عدا الجهات المنصوص عليها بالإعلان مثل (البريد المصري - جهات التمويل).

- بالنسبة للوحدات السكنية ضمن نطاق شبه جزيرة سيناء يلزم الاستعلام الأمني على المتقدمين طبقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- يمكن للمتقدم صاحب الطلب المنطبق عليه الشروط سحب مبلغ مقدم جدية الحجز الذي سدده بعد غلق باب التقديم في الإعلان حتى وقت ما قبل التعاقد على الوحدة السكنية داخل أولويات الوحدات إن وجد.

- يتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة / مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن الصندوق (مالك الوحدات).

تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

- التخصيص يتم إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي، وبعد التأكد من انطباق الشروط المعلن عنها، وبعد الاستعلام الميداني والائتماني على الطلب، وكذلك الاستعلام الأمني عن صاحب الطلب (بالنسبة للوحدات بنطاق شبه جزيرة سيناء).

- بالنسبة للمتقدمين من ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية يتم تخصيص الوحدة السكنية لصاحب الطلب أو أسرته الزوج، الزوجة، الأبناء القصر، بالدور الأرضي أو بأول دور متاح به وحدات غير مخصصة بعد الدور الأرضي وليس العكس (في حالة عدم توافر وحدات بالدور الأرضي بالمشروع المتقدم عليه)، أما في حالة الإعاقة الذهنية أو السمعية يتم تخصيص الوحدة السكنية بشكل إلكتروني عشوائي دون تمييز وفقا لما هو معتمد حالياً لدى الصندوق من قواعد في هذا الشأن.

- يتاح لصاحب الطلب حال ثبوت الإعاقة طبقا لبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بأن يقر برغبته في تضمين الطلب الخاص به على النظام الآلي أنّه من أصحاب الإعاقة هو أو الأسرة من عدمه، بحيث يتم التخصيص له وفقا للاختيار الذي أقر به في ضوء إجراءات العمل المعتمدة للتخصيص.

- الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المطروحة ضمن الإعلان الحالي بالمحافظات، تكون للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض.