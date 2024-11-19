عاجل| تعيين 292 قيادة محلية بدواوين المحافظات و91 ينتظرون انتهاء إجراءت تعيينهم ضمن حركة التنقلات الجديدة

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.

دعم الكوادر المحلية

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، في بيان منذ قليل، أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى العمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية ما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة، ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.

وظائف قيادية

كما أكدت الانتهاء من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجار إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وإجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة، وجار الإعداد والتجهيز للإعلان عن 16 وظيفة أخرى بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية ، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.