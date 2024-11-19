محافظ الإسماعيلية: نقل 70% من الورش المُتسببة في الإزعاج إلى مجمع الورش بالمستقبل

قال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، إنه تم إنهاء إجراءات النقل لحوالي 70% من الورش المسببة للإزعاج بمختلف الأنشطة إلى مجمع الورش الحرفية بالمستقبل مع توجيه جميع الجهات بتقديم التسهيلات للجادين.

وأضاف محافظ الإسماعيلية اليوم خلال مناقشته الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد بمدينة المستقبل، أن مشروع مجمع الورش الحرفية هو نهضة حضارية واقتصادية لخدمة أصحاب الورش ذات الطابع المقلق للراحة وتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين.

محافظ الإسماعيلية يستعرض مستجدات المشروع

وعقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا استعرض فيه الموقف الحالي لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل التكتل السكاني بمدينة الإسماعيلية إلى مشروع الورش الحرفية بالمستقبل، إذ تم نقل حوالي 70% من الورش وإنهاء إجراءات التعاقد.

وقال محافظ إ نه شدد على رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بضرورة الانتهاء من تركيب كاميرات للمراقبة لمجمع الورش والانتهاء من شبكات الحماية المدنية بالمجمع.

مهلة للورش لاستكمال الإجراءات القانونية

وأمهل محافظ الاسماعيلية في بداية نوفمبر ورش السمكرة والدوكو بحي ثان للنقل خلال الفترة من 5 لـ 20 نوفمبر لأصحاب الورش المتعاقدة من قبل، مشيرا إلي أنه تم نقل مايقرب من 80% وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للورش المتبقية.