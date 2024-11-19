البنك المركزي يعقد اجتماعه الدوري في نوفمبر 2024.. هل يواصل تثبيت الفائدة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير لعام 2024 لبحث ومراجعة أسعار الفائدة الحالية يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر الحالي، وفقا لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام الحالي والمعلن منذ بداية العام، مع العلم أنه جرى تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق في أكتوبر الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي.. هل يقرر تثبيت الفائدة؟

ويجتمع البنك المركزي المصري بشكل دوري كل 6 أسابيع لمراجعة سعر الفائدة، ومنذ بداية العام عقدت لجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات؛ آخرها في 17 أكتوبر 2024، ويتبقى حتى نهاية العام اجتماعان؛ أولهما يوم الخميس المقبل، والثاني وهو آخر الاجتماعات لهذا العام سيكون يوم 26 ديسمبر المقبل.

توقعات بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي

ووسط تحسن المؤشرات الاقتصادية وإشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، يرجح الخبراء المصرفيون والاقتصاديون أن يقرر البنك المركزي في اجتماعه قبل الأخير يوم الخميس المقبل تثبيت الفائدة مع إرجاء قرار التخفيض حتى العام الجديد، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نية الحكومة والبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 15% فقط بنهاية 2025، عبر جدول زمني وتنسيق بين الجهات المعنية.

اجتماعات البنك المركزي 2024 وتثبيت الفائدة

وخلال 6 اجتماعات عقدها البنك المركزي على مدار الأشهر الـ10 الماضية من العام الحالي؛ أعلنت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة خلال الاجتماعات التالية:

نتيجة اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024

- اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، قرر تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب.

اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 18 يوليو 2024

- في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25%، بالترتيب.

اجتماع البنك المركزي في مايو 2024

- وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 23 مايو 2024 قررت تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.