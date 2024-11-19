«التنمية المحلية» تعلن عن 136 درجة جديدة لدعم قيادات الإدارة المحلية

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية المحلية، فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات.

كما تشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.

22 وظيفة قيادية

وتابعت: «انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجاري إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها ، كما تم الإعلان عن17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة».