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رئيس الوزراء: الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030

كتب:

يارا أشرف
04:11 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في العيد الرابع للطاقة النووية، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي لرعايته لهذ المناسبة ودعمه اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.

ووجه رئيس الوزراء، في كلمته أمام الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية.

وقال، إن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة، وهي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق الرؤية وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

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