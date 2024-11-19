محطة مياه روض الفرج تستقبل وفدا من الكوادر الطبية بـ8 دول أفريقية

استقبلت محطة مياه روض الفرج وفداً من الكوادر الطبية بعدد من الدول الأفريقية، وهي ليبيريا وزامبيا وغانا وكينيا ومالاوي والصومال وتنزانيا والكونغو، وذلك ضمن البرنامج الثلاثى بين كلية الطب بجامعة عين شمس وهيئة التعاون اليابانية «جايكا» والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وضمن البرنامج التدريبى لهذه الكوادر.

مراحل تطهير مياه الشرب

وبدأت الزيارة بجولة ميدانية بمراحل إنتاج المياه بمحطة مياه روض الفرج، بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه، ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين، واختتمت الزيارة بشرح لمنظومة التحكم المركزي (SCADA System).

تاريخ محطة مياه روض الفرج

ومحطة مياه روض الفرج من أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة، حيث دخلت الخدمة عام 1903، وكانت تعتمد على مياه الآبار الارتوازية في بداية نشأتها، وتبلغ مساحة منشات المحطة 25 فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية 850 ألف متر مكعب/ يوم، وعدد المستفيدين من خدمات المحطة 4 ملايين نسمة في مناطق السيدة زينب والأباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوي والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية والزمالك.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب بأي تعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية للتدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيات المستخدمة داخل الشركة مما له الأثر في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية ويعضد الدور الريادي لمصر لجميع دول القاهرة الأفريقية.

وعبر أعضاء الوفد الزائر في نهاية الزيارة عن إعجابهم وامتنانهم لما لقوه من ترحاب وحفاوة في الاستقبال، كما أشادوا من خلال تعليقاتهم وأسئلتهم بالتطور التكنولوجي الذي لمسوه فى منظومة إدارة وتشغيل محطات المياه التابعة للشركة.