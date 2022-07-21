انطلاق البرنامج التدريبى لمرشحي شغل المناصب القيادية بالمراكز والهيئات البحثية

يشهد معهد إعداد القادة، انطلاق البرنامج التدريبى للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بوزارة التعليم العالي، لشغل المناصب القيادية والمعادل لدرجة عميد كلية، خلال الفترة من الخميس الموافق 21/ 7/ 2022 إلى السبت 23/ 7/ 2022.

تبدأ فعاليات البرنامج، بمحاضرة عن «التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي.. أهميته وآلياته»، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور سيد عبد الجابر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى للدراسات العليا والبحث العلمي ومدير مشروع التحول الرقمى جامعة حلوان، وكذلك محاضرة عن فن القيادة الجامعية ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور.

ورحب الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، بالمشاركين فى البرنامج التدريبى، موضحًا الخطة الاستراتيجية لـ معهد إعداد القادة التي تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات، مشيرا إلي البرنامج التدريبي، يساهم فى إكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في القيادة والتواصل، ومواكبة التطور والمتطلبات الحديثة طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

فعاليات محاضرة التحول الرقمي

وانطلقت فعاليات محاضرة التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور سيد عبد الجابر، إذ أوضح أهمية التحول الرقمي، التى تتمثل في تعظيم دور الموظف داخل المؤسسة، وتفعيل دور المؤسسة بأن يشعر المجتمع بتغيرات التحول الرقمي، وتم توضيح أن التحول الرقمي لم يعد يعني فقط قسم تكنولوجيا المعلومات بالجامعة او المراكز البحثية، بل يحتاج التحول الرقمي لتعاون كل العناصر داخل المؤسسة، فيجب الإعداد للعصر الرقمي وتقديم أحدث التقنيات، بل ايضاً من خلال معرفة الفرص والتحديات التي تقدمها التكنولوجيا.

وتم توضيح الفرق بين البيانات والمعلومات، حيث أن احتياجات التعلم اختلفت عن الأول، لذلك فإن العصر الرقمي يتطلب أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتكييف ممارسات التدريس والتعلم الخاصة بها، ونقطة البداية للتأثير هي التحول الرقمي للمؤسسات، لذا لابد ان يكون التحول الرقمي دائمًا موائما لاستراتيجية الأعمال في المؤسسات وعلى نطاق أوسع ويكون متوائم مع تطور القدرات الرقمية المطلوبة للقيادة الاستراتيجية، كما تم التطرق إلى الدروس المستفادة من التجارب العالمية للتحول الرقمي.

محاضرة فن القيادة الجامعية

وبدأت محاضرة فن القيادة الجامعية، وحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد فوزى والى، إذ جرى التعرف على القيادة، إذ أكد مقولة «القراءة صيد والكتابة قيد»، إذ قيل عن القيادة بأنها القدرة على التأثير، والقدرة على ترجمة الرؤية إلى واقع ملموس، وكذلك القدرة على الإلهام، وأيضا قيل عن الإدارة بأنه حفظ النظام، وهى فن صناعة القرارات الحاسمة التى لا تسير العمل بدونها، لذا نجد أن فن القيادة يجب ان تكون قائدًا مديرًا .

وكذلك تطرق إلى شرح التحديات التي تواجه القائد، وكيفية التغلب عليها، كما تم شرح مقومات وركائز القائد الفعال والتعرف على صفات القائد الملهم، وعرض أحدث نظريات القيادة، ومنها القيادة الموقفية.

وأضاف والى، أن هناك ثلاث أمور تساعد على التغيير المنشود وتتمثل فى الوضوح والشفافية، استثمار الإمكانات البشرية، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات والعمل الجماعى، واختتم سيادته المحاضرة بشرح قوانين القيادة وتتمثل فى الارتباط والانتقاء والتفويض.