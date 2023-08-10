انطلاق البرنامج التدريبى للفتيات «ريحانة» بمركز شباب ماقوسة بالمنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا انطلاق فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القيادي «ريحانة» بمركز شباب ماقوسة، بهدف زيادة وعي الفتيات بحقوقهن وواجباتهن.

إعلاء قيمة القيادة النسائية في المجتمع

قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا إن البرنامج يستهدف المرحلة العمرية من 14 إلى 18 سنة، ويهدف إلى إعلاء قيمة القيادة النسائية في بناء المجتمع وتوعية الفتيات بجميع حقوقهن سواء في التعليم - الرعاية الصحية - الحياة السياسية - الحياة الاجتماعية - الحقوق القانونية، بالإضافة إلى التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

اختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة المنيا أن الجلسات التعريفية ناقشت عدة محاور تهتم بشئون الفتاة، أهمها دراسة فن الإتيكيت، أمراض السمنة والحفاظ على الصحة من خلال اختيار التغذية السليمة والحفاظ على الوزن والوقاية من أضرار السمنة، عرض نماذج مشرفة من رواد المجتمع المصرى، وكيفية مواجهة صعوبات وتحديات التغذية السليمة والصحة النفسية والجسدية للفتاة.

وأشار إلى أنه جرى عقد ورش عمل عن ريادة الأعمال وتمكين الشباب وإجراء دراسة جدوى وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى مناقشة الحقوق القانونية ومعرفة الواجبات وكيفية التصدي للمشكلات.