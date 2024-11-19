حدث ليلا.. تل أبيب تحترق ونتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله وروسيا تجهز لاستخدام النووي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة العالمية، منها هجوم صاروخي أشعل النيران وقطع الكهرباء في تل أبيب، وكذلك كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال حسن نصر الله، بالإضافة إلى إعلان الكرملين عن صياغة التعديلات على العقيدة النووية الروسية.

نيران تشعل تل أبيب

تعرضت تل أبيب لهجوم صاروخي أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بوقوع أضرار في عدة مبانٍ وحافلة فارغة كانت قريبة من مكان سقوط الصواريخ، كما اندلعت النيران في أحد المحلات التجارية، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وذكر البيان الصادر الشرطة الإسرائيلية أنّ قوات منطقة تل أبيب تقوم بعمليات بحث دقيقة لاستبعاد وجود أي محتجزين أو محاصرين، وأن الأضرار التي لحقت بأحد المباني في تل أبيب كانت نتيجة اصطدام صاروخ به بشكل مباشر، وليس بسبب شظايا الصواريخ.

وأكدت التقارير الإعلامية وبيانات خدمات الإسعاف الإسرائيلية، إصابة 4 أشخاص جراء سقوط شظايا صاروخية في مدينة تل أبيب.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات، تُظهر اندلاع حريق في منطقة تجارية تقع بين مدينتي بني براك ورامات غان.

سقوط صواريخ من لبنان بشكل مباشر في قلب تل ابيب قبل لحظات.



ما اجمل ان تشتعل تل ابيب pic.twitter.com/eW1XxsvWUY — Hanzala (@Hanzpal2) November 18, 2024

نتنياهو يكشف تفاصيل عن عملية اغتيال حسن نصر الله

ومن ناحية أخرى، كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له خلال مناقشة خاصة في الكنيست حول المحتجزين، عن دعوته لاغتيال حسن نصر الله خلال محادثة أجراها في طريقه إلى نيويورك، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وزعم نتنياهو أن أمره باستهداف حسن نصر الله جاء لأنه ليس قائدًا لحزب الله فحسب، بل لأنه «محور المحور»، حيث يعد قوة دافعة لإيران، ويعتبر ثاني أهم زعيم شيعي والابن المدلل للمرشد الإيراني خامنئي، بالإضافة إلى إشرافه على خطة لتدمير إسرائيل.

وأوضح أنه «على متن طائرة جناح صهيون، وباستخدام نظام الاتصالات المتوفر فيها، تواصلت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بعد ساعتين من إقلاعنا، وأمرتُ بتصفية حسن نصر الله، وبمجرد وصولنا إلى نيويورك، عقدنا اجتماعًا عسكريًا حكوميًا، اتخذنا فيه القرار الذي تم تنفيذه، والباقي كما هو معروف، واستمرينا على هذا النهج منذ ذلك الحين».

الكرملين يؤكد صياغة التعديلات على العقيدة النووية الروسية

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التعديلات التي أدخلتها روسيا على العقيدة النووية، تمت صياغتها ولكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد، حسبما ذكرت وكالة «تاس».

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن روسيا سيكون بمقدورها بموجب التعديلات المقترحة استخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية، مشيرًا إلى أنها ستعتبر أي هجوم عليها بدعم من إحدى الدول التي تمتلك نووي هو هجوم مشترك.