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محافظ شمال سيناء يزور المرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش

كتب:

حسين ابراهيم
06:48 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
المحافظ يزور مستشفى العريش العام

المحافظ يزور مستشفى العريش العام

زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، مستشفى العريش العام، للاطمئنان على الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتفقد المحافظ وحدة الأورام وأقسام الباطنة والجراحة وعدد من الأقسام الداخلية، حيث حرص المحافظ على الحديث مع المرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.

محافظ شمال سيناء يطمئن على المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

واطمأن المحافظ على المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، وحصولهم على العلاج اللازم، وحدة الدعم النفسي للأطفال.

ووجه المحافظ الشكر إلى مدير مديرية الصحة، ومدير المستشفى والأطباء، وهيئة التمريض والعاملين في المستشفى على الجهود المبذولة لخدمة أهالي شمال سيناء.

 

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