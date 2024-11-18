محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من منظمة اليونيسيف

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، وفدا من مٌنظمة اليونيسيف، في مكتبه بديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المُساعد.

دعم المحافظة بالمُستلزمات الدراسية والأجهزة والمعدات

ثمن المُحافظ الدور الذي يقوم به «اليُونيسيف» في دعم المدارس بالمحافظة بالأجهزة والمُعدات المدرسية، من أدوات علمية وفنية، ورياضية وألعاب ترفيهية للأطفال.

أكد وفد اليونسيف تقديم منح، أدوات ومُعدات لعدد من مدارس المُحافظة، لمُساعدة الأطفال بتحقيق أقصى استفادة من المنهج التعليمي، بالإضافة لخدمات الوحدات الصحية والعديد من الخدمات الاجتماعية المتنوعة.

يذكر أن مُحافظة شمال سيناء شهدت اليوم، زيارة لوزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد اللطيف، لتفقد عدد من المدارس، والتقى بمديريي الإدارات التعليمية.