برلمان الطلائع ينظم محاضرة توعوية حول «الغاية من خلق الإنسان» في شمال سيناء

شارك أعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في مبادرة «ابني وعيك.. نور فكرك» في مرحلتها الثانية، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

محاضرة توعوية بعنوان «الغاية من خلق الإنسان»

استمع الشباب لمحاضرة توعوية بعنوان «الغاية من خلق الإنسان»، وتناولت بعض المحاور المهمة، منها «حاجة الإنسان إلى الدين وأهميته في استمرار الحياة، وإعمار الكون تحقيق لمراد الله من خلق البشر».

واختتم الوفد زيارته للمركز بالاطلاع على أقسامه ووحداته العاملة، والتعرف عن قرب على آليات عمله، وجهوده في مجال الفتوى والعمل المجتمعي والتوعوي.

ا 27 وفدًا من شباب المحافظات يشاركون في مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك»

جدير بالذكر، أن مبادرة «ابن وعيك نور فكرك» التي ينفذها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبدأت المرحلة الأولى في 2022، وشارك فيها 27 وفدًا من شباب المحافظات.