مهرجان الفيوم السينمائي للبيئة والفنون المعاصرة يكشف عن الأفلام المشاركة

كشف مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة بالدورة الأولى التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة يكشف عن أفلام الدورة الأولى

وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان في بيان صحفي، «إن إدارة المهرجان استقبلت 150 فيلمًا من مختلف دول العالم، وتم اختيار 55 فيلمًا للعرض خلال فعاليات المهرجان»، مشيرة إلى تقسيم الأفلام المختارة إلى 8 أفلام طويلة، و27 فيلمًا قصيرًا، و20 فيلمًا للطلبة.

وأضافت أن الأفلام المشاركة في المهرجان من 15 دولة تمثل أربع قارات هي إفريقيا، آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الذي يتميز به الحدث، وأن الدول المشاركة في الدورة الأولى هي «الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، فرنسا، إيران، الهند، المملكة العربية السعودية، البحرين، المغرب، تونس، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، والسودان» بالإضافة إلى الأفلام المصرية.

وتابعت ناهد صلاح، «مهرجان الفيوم حرص على تواجد مجموعة من الأفلام التي تضم عروضًا عالمية أولى وعروض أولى في الشرق الأوسط، كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام المرتبطة بالبيئة والمناخ والفنون المعاصرة فضلًا عن مجموعة من الأفلام المرتبطة بالموروث الثقافي للشعوب تعمل على تبادل الثقافات بشكل مختلف من خلال لغة سينمائية مميزة».

مسابقة الأفلام الطويلة

تضم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان الفيوم أفلام..

الثلث الأخير - دولة الإنتاج: فرنسا - إخراج: فوزي بن سعيد

كارون الأهواز - دولة الإنتاج: فرنسا - إخراج: حبيب باوي ساجد

التحول - دولة الإنتاج: هولندا - إخراج: بيم وزير

مياو - دولة الإنتاج: المغرب - إخراج: أليا لويزا بلامري

مي ورد - دولة الإنتاج: البحرين - إخراج: محمود الشيخ

زائر الليل - دولة الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية - إخراج: ميشيل قيتلين

طريق الوادي - دولة الإنتاج: المملكة العربية السعودية - إخراج: خالد فهد

همسات العاصفة - دولة الإنتاج: الهند - إخراج: أمارتيا بهاتاتشاري

مسابقة الأفلام القصيرة

تضم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الفيوم أفلام..

ترياق - دولة الإنتاج: السعودية - إخراج: حسن سعيد

تسعة وتسعون ثانية - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: خالد عبدالله

عن النيل - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: باولا إدوارد

ضل أخضر - دولة الإنتاج: السودان - إخراج: إبراهيم سائحون

يافا - دولة الإنتاج: فلسطين - إخراج: خالد الشيخ

موسم - دولة الإنتاج: لبنان - إخراج حسين إبراهيم

ما تبقى - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: أحمد عثمان

بخاف عليك - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: إسلام بهاء

ليته كان ممطرًا - دولة الإنتاج: سوريا - إخراج : الأخوان ملص

رجفة - دولة الإنتاج: المغرب - إخراج: نيكولاس جاكيت

العشرين - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: عبد الفتاح فرج

الأزرق كل حاجة حلوة - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: محمود درويش

الحرش - دولة الإنتاج: الأردن - إخراج: فراس الطيبة

أربعة ستات في سوق الخميس - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: طارق الزرقاني

أجمل شارع في مصر - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: إسلام إسماعيل

غير اجتماعي - دولة الإنتاج: ألمانيا - إخراج: توفياس روثاكر

الأثر الباقي - دولة الإنتاج: تونس - إخراج: يسرا الرزقي

منها وإليها نعود - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: بيوشي عادل

بدون بنزين - دولة الإنتاج: مصر - إخراج: إسراء يس

الأم - دولة الإنتاج: تونس – إخراج: نجوى الخشيمي

سليق - دولة الإنتاج: السعودية - إخراج: أفنان باويان

نجمة - دولة الإنتاج: سوريا - إخراج: محمد سمير طحان

ترويدة - دولة الإنتاج: الأردن - إخراج: موني أبو سمرة

حياة مشنية - دولة الإنتاج: السعودية - إخراج: سعد طحيطح

براءة - دولة الإنتاج: سوريا - إخراج: وليد أحمد الدرويش

كليك - دولة الإنتاج: المغرب - إخراج: سعيد النظام

عيادة - دولة الإنتاج: تونس - إخراج: حسين الثابتي

مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون ويقام تحت رعاية محافظة الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، ووزارة الثقافة ووزارة البيئة، وجامعة الفيوم والمركز القومي للسينما وهيئة تنشيط السياحة وشركة ريد ستار