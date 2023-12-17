افتتاح مهرجان المسرح للعروض القصيرة في جامعة الفيوم بحضور سهر الصايغ

شهدت جامعة الفيوم، اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مهرجان المسرح الرابع عشر للعروض القصيرة الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، إذ افتتحه الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس الجامعة، وبحضور الفنانة سهر الصايغ، والفنان محمود الحديني، والمخرج إسلام إمام، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، وذلك ضمن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها.

وتضمنت فعاليات افتتاح مهرجان المسرح الرابع عشر بجامعة الفيوم، عرضًا مميزًا لفن البانتومايم، إلى جانب عدة عروض من كليات السياحة والفنادق والعلوم والزراعة.

أهمية دور المسرح

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة تؤمن بأهمية دور المسرح الذي يساهم في تحقيق أهداف عديدة فيما يخص تنمية قيم الإبداع، واكتساب رؤى جديدة، وإثبات الذات، وتعزيز العمل بروح الفريق، وتحقيق السلامة الروحية والسلوكية لدى شباب الجامعة، مُشيدًا بحضور لجنة التحكيم، وما بذلوه من تدقيق وجهد خلال مراحل المهرجان المختلفة لتقييم العروض المسرحية، واختيار الفائزة منها.

دور تنويري وثقافي

وذكر أن الجامعة تحرص على الاهتمام بطلابها في جميع الجوانب، إيمانًا منهم بالدور الأكاديمي وإلى جانبه الثقافي والتنويري، لذلك يجرى تنظيم وإقامة العديد من الفاعليات والأنشطة خلال الفترة الحالية آخرها مهرجان المسرح، والتي تشهد زخمًا كبيرًا، وهو ما يثبت مكانة الجامعة وعلوها في كافة المجالات.

تنظيم مهرجان المسرح سنويًا

من ناحيته، قال الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنّ إدارة جامعة الفيوم حريصة على تنظيم مهرجان المسرح سنويًا، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لكي يخرج بشكل لائق وعلى أعلى مستوى، موضحًا إنّ لجنة التحكيم مكونة من فنانين يتمتعون بالتاريخ الفني الحافل أبرزهم الفنانة سهر الصايغ، وبمشاركة نحو 13 كلية ومعهد من الجامعة.