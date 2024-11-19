أمطار غزيرة تضرب الدقهلية وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس

تعرضت محافظة الدقهلية لسقوط أمطار غزيرة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة المناطق الساحلية والطرق السريعة.

سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق بالدقهلية اليوم

وشهدت عدة مناطق من محافظة الدقهلية سقوط أمطار، من ضمنها مدينة جمصة، والطريق الدولي الساحلي الخاص بها، ومدينة المنصورة الجديدة، ومدينة السنبلاوين، والمنصورة، ودكرنس، وغيرها من المناطق القريبة من المناطق الساحلية.

طقس الدقهلية الأيام القادمة

وذكرت غرفة العمليات في الدقهلية تعرض المحافظة لتقلبات جوية، وعودة الأجواء الشتوية مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، مؤكدة أن تنسيقا مشتركا للتعامل بشكل فوري مع أي حالة من حالات الطوارئ الخاصة بسقوط الأمطار.