أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متفاوتة الشدة على 17 مدينة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار اليوم، متوسطة إلى رعدية على العديد من محافظات مصر، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ونوة المكنسة.

ومن المتوقع أن تشمل الأمطار السواحل الشمالية وشمال وجه البحري ومدن القناة، مع احتمال امتدادها إلى بعض المناطق الداخلية.

أمطار اليوم على 17 مدينة

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنّ أمطار اليوم تكون متوسطة إلى رعدية على عدد من محافظات ومدن شمال الوجه البحري والتي تشمل: «الإسكندرية، ومطروح، والضبغة، وسيدي براني، وسيدي عبدالرحمن، والعلمين، والسلوم، والبحرية، وكفر الشيخ، وبور سعيد، ودمياط»، فيما تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وتشمل: «الدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والمنصورة، والسويس، والإسماعيلة».

نوة المكنسة ومنخفض جوي

ونوهت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منذ عدة أيام إلى احتمال تعرض البلاد هذا الأسبوع لمنخفض جوي في طبقات الجوي العليا، فيما قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك منخفض جوي يمر في طبقات الجو العليا على بعض المناطق من البلاد هذا الأسبوع، تتساقط معه الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

ووفقا لجدول النوات الذي كشفت عنه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فإن المحافظات الساحلية تشهد هذا الأسبوع تأثيرات نوة المكنسة التي يؤرخ لها كل عام بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر وتستمر نحو 4 إلى 5 أيام، وينتج عنها سقوط أمطار على محافظة الإسكندرية وبعض المحافظات الساحلية، مع وجود بعض التأثيرات على حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والأقاليم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.

الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.