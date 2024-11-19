«إكسترا نيوز»: تطوير البنية التحتية السياحية لاستقبال المزيد من الزوار

شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الحادية عشرة الماضية، إنجازات ملموسة في القطاع السياحية، باعتباره من القطاعات الحيوية وواحد من أسرع الصناعات نموا في العالم ومصدرا مهما للنقد الأجنبي.

إنجازات ملموسة في القطاع السياحي خلال 11 عاما

وعرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «إنجازات ملموسة في القطاع السياحي خلال 11 عاما»، وتحقيقا لمفاهيم التنمية المستدامة، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتنمية السياحة، ولتطوير المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل، جرى تطوير البنية التحتية السياحية لاستقبال المزيد من الزوار بما في ذلك بناء الفنادق والمنتجعات السياحية.

تنظيم فعاليات سياحية وثقافية بمصر لجذب السياح

كما شهدت مصر تنظيم فعاليات سياحية وثقافية لجذب السياح، وتعريفهم بالتراث الثقافي والتاريخي للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، جرى التركيز على حماية وصيانة المواقع الأثرية والتاريخية، وتعزيز التوعية بأهميتها من خلال البرامج التثقيفية والتوجيهية.

وجرى تطوير خدمات الإرشاد السياحي، وتدريب الموظفين في هذا المجال؛ لتقديم تجارب سياحية عالية الجودة، كما طورت مصر البنية التشريعية وصدر العديد من القوانين المحفزة للاستثمار ولجذب المستثمرين للعمل بالقطاع، وذلك في ظل قدم القوانين السياحية التي تتناسب مع طبيعة السياحة المتطورة.