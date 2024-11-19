«بيطري المنوفية»: تحصين 76 ألف ماشية ضد مرض الحمى القلاعية (صور)

تفقد الدكتور رفعت حماد مدير الطب البيطري في المنوفية، لجان التحصين بمركز الباجور لمتابعة أعمال لجان التحصين بالحملة القومية الثالثة لعام 2024م للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بناءا على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية واستمرارا تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء إنسان.

تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية

وكشف «حماد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تحصين 76 ألفا و172 رأس ماشية أبقار وجاموس وأغنام ضد مرض الحُمى القلاعية والوادي المتصدع ما يعادل أكثر من 20% من إجمالي المواشي المحصنة، مشيرا أنه خلال جولته اطمأن على سير العمل باللجان، وشدد على تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي أثناء التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.

قوافل بيطرية مجانا

وأشار «حماد»، إلى أن المديرية تنظم قوافل بيطرية علاجية مجانية للكشف عن المواشي في قرى ونجوع محافظة المنوفية، بالتنسيق مع جامعة مدينة السادات أو الجهات المعنية الأخرى، مُشيرا أن القوافل تهدف إلى الكشف عن الماشية توعية المُزارعين أثناء القافل بكيفية الحفاظ على ثرواتهم الحيوانية والتعامل معها إذا أصيبت.