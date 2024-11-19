سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات البنوك

شهد سعر الدولاراليوم في البنوك مقابل الجنيه، تحركات طفيفة، ليتراوح بين 49.49 جنيه للشراء، و49.59 للبيع بختام تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء 19-11-2024، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك عبر صفحاتها على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار الآن في مصر مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 49.46 جنيه للشراء، و49.56 للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.