وظائف جديدة في بنك مصر.. اعرف المهام والشروط وخطوات التقديم

يحرص بنك مصر على توفير فرص عمل للحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، أو خريجي إدارة الأعمال، أو خريجي كليات الحاسبات وأمن المعلومات، وذلك لمن لا تتجاوز مدة خبرتهم عام واحد فقط.

وأوضح بنك مصر كل التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، مثل الشروط المطلوبة للتقديم، ومسؤوليات العمل في فروع البنك المختلفة، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- يقوم المتقدم لـ وظائف بنك مصر بالمساعدة في تطوير وصيانة إطار حوكمة أمن المعلومات، ودعم تنفيذ سياسات الأمن والمعايير والإجراءات.

- ضمان الامتثال لسياسات الأمن الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخارجية، وإجراء عمليات التدقيق والمراجعة لمراقبة الامتثال وتحديد مجالات التحسين.

- المساعدة في تطوير وصيانة خطة الاستجابة للحوادث والمشاركة في التحقيق في الحوادث الأمنية وحلها.

- دعم تطوير وتقديم برامج التدريب على أمن المعلومات، وتعزيز الوعي الأمني في جميع أنحاء المنظمة من خلال مبادرات مختلفة.

- إعداد التقارير حول أنشطة أمن المعلومات والحوادث للإدارة العليا.

- الاحتفاظ بسجلات شاملة لأنشطة الحوكمة وعمليات التدقيق على الامتثال.

- التعاون مع الإدارات الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات، والقانونية، والامتثال، لضمان اتباع نهج منسق للأمن المعلوماتي، والمشاركة في اجتماعات حوكمة الأمن وتقديم المدخلات بشأن قضايا الحوكمة.

- دعم مراجعة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) والعقود والنماذج الخاصة بجميع البنوك لضمان استيفائها لمعايير أمن المعلومات الحالية والمتطلبات التنظيمية.

شروط وظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في أمن المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة تتراوح من 1 إلى 3 سنوات على الأقل في مجال حوكمة أمن المعلومات.

- أن يكون حاصل على إحدى الشهادات المفضلة مثل CISSP، أو CISM، أو CISA.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر 2024

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرسمية الخاصى بالبنك عبر موقع التوظيف لينكد إن، بعد إنشاء حساب خاص بالراغب في التقديم على تلك الوظائف، ثم يقوم بإرسال السيرة الذاتية الخاصة به وإرسالها للصفحة الخاصة بالبنك.