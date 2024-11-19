محافظ الإسكندرية: متابعة فورية لتصريف مياه أمطار نوة المكنسة (صور)

قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي تٌواصل جهودها المكثفة للتعامل مع مٌوجة الأمطار التي تشهدها المدينة، منذ فجر اليوم، حتى الوقت الراهن.

وأوضح المحافظ في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق لضمان تحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

متابعة لحظية وتحرك فوري مع أمطار الإسكندرية

شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، مع تكليف غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بمراقبة الوضع ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.

أبرز المناطق المتأثرة بسقوط أمطار نوة المكنسة

رصدت غرفة عمليات المحافظة تجمعات مياه الأمطار في عدة مناطق، منها:

مدرسة محمد رمضان بطوسون

أرض المحمرة – منتزه أول

شارع مصطفى كامل

وأكد أنه جرى التعامل الفوري مع هذه التجمعات من قبل فرق العمل بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، ما ساهم في الحد من تأثيرها على الحركة المرورية.

جولات ميدانية مكثفة لكسح أمطار الإسكندرية من الشوارع

كثفت الأجهزة التنفيذية جولاتها الميدانية منذ الصباح حتى مساء اليوم، خاصة في المناطق التي لم تُنفذ بها مشاريع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار حتى الآن.

وشملت الجولات متابعة مناسيب بيارات المحطات لضمان استيعاب كميات أكبر من المياه، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.