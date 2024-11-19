بعد حديثه عن دور المرأة.. رسالة الإعلامية منى عبد الغني لمحمد صلاح

خلال إحدى حلقات برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة CBC، تحدثت الإعلامية منى عبد الغني، عن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، موجهة رسالة شكر وتقدير، لما يقوم به جناح المنتخب المصري.

وقالت الإعلامية منى عبد الغني: «محمد صلاح نموذج للوفاء والإخلاص، هو الشاب الذي تربى جيدا ويعرف قيمة المرأة في مختلف المجالات ودورها المهم، صلاح يعتبر المرأة جزء أساسي من نسيج المجتمع، وأن تقديره لها يظهر في كل تصرفاته، وأنه يعتبر أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال دعم المرأة ووجودها في جميع القطاعات».

منى عبد الغني: صلاح يقدم رسالة احترام لجميع النساء

وأضافت مذيعة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا: «ظهور صلاح المستمر مع أسرته بمثابة رسالة احترام قوية لجميع النساء في حياته، إنه مهما نجحت أنا عيني على أسرتي لأني بعمل كل ده علشانهم، فمش معقول أهملهم وأبعد عنهم، لأ هما في دائرة حياتي مهما حققت من نجاحات ودي رسالة مهمة لكل الشباب».

منى عبد الغني تشيد بمحمد صلاح

وأشادت الإعلامية منى عبد الغني، برسالة محمد صلاح الإنسانية التي يجسدها في حياته اليومية، متمنية أن يكون نموذج يحتذى به في عدة جوانب من حياته الشخصية والعملية.

وأكملت الإعلامية منى عبد الغني في رسالتها لمحمد صلاح: «أنت نموذج مشرف يا صلاح، ونتمني إن ولادنا ياخدوا منك النسيج الحلو والمزيج الحلو ما بين الدنيا والدين والرياضة والأسرة، وياريت ولادنا زي ما بياخدوا صلاح قدوة في الرياضة ياخدوه قدوة كمان في الأخلاق، بنحييك يا فرعون مصر الجميل».