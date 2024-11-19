أول ظهور لزوجة لاعب الأهلي أشرف داري على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

وصل لاعب النادي الأهلي أشرف داري، منذ قليل، ريد كاربت الفيلم المغربي «أنا مش أنا»، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

واصطحب أشرف داري معه على الريد كاربت زوجته؛ وذلك في أول ظهور لها بعد انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الفترة القليلة الماضية.

ويحضر أشرف داري، فيلم «أنا مش أنا»؛ لدعم أبطال وصناع السينما المغربية؛ إذ يحمل اللاعب الجنسية المغربية.

أبطال فيلم «أنا مش أنا»

فيلم «أنا مش أنا» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين المغاربة، وهم عزيز داداس، مجدولين الإدريسي، دنيا بوطازوت، وسكينة درابيل، ووِصال بيريز، والعمل من تأليف وإخراج هشام الجباري، وإنتاج فاطنة بنكران.

وجرت دبلجة الفيلم باللهجة المصرية، ما يجعله أقرب للجمهور المصري، ويطرح غدا بدور العرض السينمائي.