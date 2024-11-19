«القاهرة الإخبارية»: مهرجان القاهرة السينمائي وجهة لصناع الإبداع حول العالم

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن ندوة «أيام القاهرة للسينما.. استراتيجيات توزيع الأفلام القصيرة»، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 برئاسة الفنان حسين فهمي، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وجهة لصناع الإبداع حول العالم

وقالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال التقرير، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجهة لصناع الإبداع حول العالم، «هكذا وصف الحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي واستمرار ندوات أيام القاهرة للسينما حيث انطلقت حلقة نقاشية حول آفاق خطط توزيع الأفلام القصيرة».

وأضافت: «تبادل المتحدثون من خلفيات ثقافية مختلفة خبراتهم حول الاستراتيجيات الفعالة لخطوات وصول الأفلام للمهرجانات العالمية والاستفادة منها كمنصة استراتيجية للعروض الأولى».

وتابعت: «فرصة يحظى بها الحضور من الشباب الشغوف بعالم السينما لتعلم كيفية إعداد خطة توزيع شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة الجمهور وضمان الاستدامة المالية للأفلام القصيرة».

دفع عجلة الصناعة السينمائية

وأكدت: «إبداعات سينمائية تسهم في ترك بصمة محلية ودولية من خلال بناء شبكة علاقات مهنية تتيح لصناع الأفلام الوصول لأسواق متنوعة مما يدفع عجلة الصناعة السينمائية ويعزز استدامة الأفلام القصيرة».