شروط الاشتراك في دوري ريادة الأعمال.. بدعم الفاو والشباب والرياضة

تمكين الشباب أحد أهم الأهداف التي تسعي إليها وزارة الشباب والرياضة، سواء من خلال توفير فرص عمل أو دعم المشروعات الخاصة، وتنفيذا لهذه الاستراتيجية تفتح الوزارة باب التسجيل في البرنامج التدريبي لدوري ريادة الأعمال الخاص الموجه لرواد ورائدات الأعمال بمركز شباب الفرافرة بالوادي الجديد، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو».

أهداف دوري ريادة الأعمال

ويستهدف التدريب التحول الرقمي في نظام الأغذية الزراعية، وذلك عن طريق إنشاء 3 أندية زراعية خضراء للشباب، لتعزيز قدراتهم في مجال الأغذية والزراعة، وتمكين الشباب المستفيدون من إنشاء مشاريعهم الزراعية الخاصة «من خلال دوري ريادة الأعمال الزراعية المرحلة الثانية» بمحافظة الوادي الجديد بمركز شباب الفرافرة، في الزراعة المستدامة، وسلسلة القيمة للمنتجات الزراعية والغذائية، وحلول تسويقية لدعم التنمية الزراعية المستدامة.

مميزات دوري ريادة الأعمال

يحصل المشاركون في دوري ريادة الأعمال على المميزات الآتية:

- تدريب مجاني وشهادات حضور من الوزارة والفاو.

- دعم فني وفقاً للمعاير الدولية في مجال ريادة الأعمال بداية من مرحلة توليد الفكرة حتى امتلاك خطة مشروع متكاملة.

- تنفيذ المشروعات الفائزة على أرض الواقع بمركز الشباب.

- تقديم المساعدة القانونية والمحاسبية، والربط مع جهات التمويل الأخرى.

شروط المشاركة في دوري ريادة الأعمال

تشترط وزارة الشباب والرياضة للمشاركة في دوري ريادة الأعمال توافر الآتي:

- أن يتم تكوين فريق عمل للفكرة من 3 إلى 5 أعضاء، على أن يكون 2 منهم على الأقل من الفتيات.

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- أن يتم تقديم فكرة لمشروع زراعي يمكن تنفيذها داخل مركز الشباب.

- أن يقدم المشروع حلول لمشكلات زراعية تواجه المجتمع الذي يتواجد به مركز الشباب.

موعد التقديم في دوري ريادة الأعمال

يبدأ التقديم في دوري ريادة الأعمال، بدءا من غدا الأربعاء الموافق 20 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2024 من خلال:

للتسجيل يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك وملء الاستمارة المخصصة.