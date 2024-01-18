جامعة المنيا تعلن رابط التسجيل في مسابقة دوري ريادة الأعمال المصري

نشرت جامعة المنيا رابط التسجيل في مسابقة دوري ريادة الأعمال المصري، التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن برنامج نوادي ريادة الأعمال الذي تنفذه الأكاديمية في جميع الجامعات المصرية.

تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة

وتأتي المسابقة في إطار حرص الأكاديمية على دعم جهود الجامعات المصرية في تأهيل الخريجين والطلاب للمنافسة في سوق العمل وخلق فرص عمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري.

وتشمل المسابقة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والبحوث والهيئات المعاونة في الجامعات والمراكز والهيئات البحثية المصرية ممن لديهم فكرة مشروع قابل للتطبيق ويساعد على خلق فرصة عمل تكنولوجية ويوفر حلولا تكنولوجية لمواجهة التحديات الاقتصادية ويدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي.

نوادي ريادة الأعمال بالجامعات

ويتم التقديم للمسابقة من خلال نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الجوائز التي يحصل عليها الفائز بالمسابقة ما يلي:

- درع دوري ريادة الأعمال.

- ثلاث جوائز قيمة الجائزة الواحدة 300 ألف جنيه.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في حفل ختامي يُعقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونشرت جامعة المنيا رابط التسجيل من خلال نوادي ريادة الأعمال بالجامعات والمراكز البحثية من هنا.