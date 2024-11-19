إسرائيل تغتال قائد منظومة القذائف الصاروخية لحزب الله.. تفاصيل

أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف علي توفيق الدويك، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى لجماعة حزب الله، في قصف جوي على منطقة كفر جوز في النبطية جنوب لبنان.

من هو علي الدويك

وفي منشور له علي منصة «إكس»، أكد أدرعي، أن الدويك كان مسؤولا عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية متوسطة المدى على إسرائيل، وأغلبهم حققوا أهدافهم في حيفا ووسط إسرائيل، بالإضافة إلى مناطق أخرى في العمق، وأتى الدويك خلفًا لقائد المنظومة السابق الذي اغتاله الاحتلال.

ضربات إسرائيلية ضد حزب الله

وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 150 ضربة ضد أهداف حزب الله خلال اليومين الماضيين، و25 مستودعًا للأسلحة في لبنان، و30 منصة لإطلاق الصواريخ، وجرى تنفيذ مالا يقل عن 11 ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

اعتراض 22 طائرة من أصل 27

وأطلق «حزب الله» في الأسبوع الماضي نحو 400 صاروخ على إسرائيل، وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه منذ يوم الخميس، جرى اعتراض 22 طائرة دون طيار من أصل 27 أطلقها الحزب من لبنان، متسببًا في حالة كبيرة من الفزع والفوضى بالداخل الإسرائيلي، بعد أن دوت صُفارات الإنذار وهرع المستوطنين إلى الملاجئ للاختباء.