إجراء فحوصات طبية للعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة «بداية»

أجرى فريق المبادرات الرئاسية التابع لمديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، فحوصات للعاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ، وشملت إجراء تحاليل الدهون الثلاثية، وقياس الضغط والسكر، التي تستمر على مدار اليومين.

فحوصات طبية وتواصل مجتمعي للعاملين

قال الدكتور هيثم الشنهاب وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن فريق التوعية والتواصل المجتمعي يقدم المعلومات الكاملة عن الخدمات المقدمة ضمن مبادرة بداية، وكيفية الاستفادة منها، مشددا على ضرورة إجراء الفحص الدوري للحفاظ على صحة كل العاملين، ومتابعة نتائج التحاليل دورياً، والإحالة لأقرب مستشفى لمتابعة الحالة الصحية وتلقي العلاج.

تقديم خدمات المبادرة الرئاسية

وأوضح أن مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، مستمرة في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكل المنشآت التابعة للهيئات والمؤسسات الحكومية، من خلال الفرق الثابتة والمتحركة وسيارات العيادات المتنقلة بمشاركة كل الإدارات المعنية بالمديرية والمنشآت التابعة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان واللواء الدكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء.