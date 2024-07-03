السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

أدى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للصحة والسكان، وترصد السطور التالية السيرة الرسمية لـ«عبدالغفار»، كما يلي.

السيرة الذاتية للدكتور خالد عبدالغفار

حصل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، على الدكتوراه في طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس عام 1995، وعمل أستاذا بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وأستاذا زائرا بكلية طب جامعة جورجيا، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة.

تولى العديد من المناصب القيادية

تولى خالد عبدالغفار العديد من المناصب القيادية، أبرزها رئيس قسم الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وعميدا لكلية طب الفم الأسنان بنفس الجامعة، وأمينا للجنة قطاع طب الفم الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ونائبا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية.

حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وجرى تكليف الوزير بحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2016 وحتى 13 أغسطس 2022، فضلا عن تكليفه بالعمل وزيرا للصحة والسكان اعتبارا من أكتوبر 2012 حتى أغسطس 2022، ثم كُلف وزيرا للصحة والسكان في أغسطس 2022 وتم تجديد الثقة به وزيرا للصحة والسكان، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية.