أستاذ علوم سياسية: كلمة مصر في قمة العشرين عكست تحديات الدول النامية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ بيان قمة مجموعة العشرين دعا إلى سلام دائم في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، أنّ كلمة مصر التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي كشفت حقائق مهمة جدا، سواء تعلق الأمر بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أو لبنان، وكذلك الأزمات والتحديات عالمية.

تحديات الدول النامية

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «كلمة الرئيس السيسي حملت تحديات تواجه الدول النامية إلى هذه القمة، وبالتالي، كان هناك مطالبات بوجود تعاون بين الدول ذات الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم ودعم التنمية، ودعم الدول النامية لمكافحة الفقر والجوع».

وأكد، أن مكافحة الفقر والجوع لا تتعلق بقلة الموارد، ولكن نتيجة للإرادة السياسية، وبسبب غياب الإرادة السياسية لمساعدة الدول النامية، فقد وصلت إلى ما هي عليه الآن.