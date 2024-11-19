كاتب صحفي: مصر تحمل على عاتقها التعبير عن الدول الإفريقية في قمة العشرين

قال الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين، حافلة بالأحداث والتطورات الإيجابية التي يمكن للدولة المصرية أن تحققها.

المشاركة في قمة مجموعة العشرين انعكاس لمكانة مصر الرفعية

وأضاف «عبد الغني» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن التواجد المصري في مثل هذه المنتديات المهمة، أصبح سمة رئيسية من سمات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم.

مصر تسعى إلى الانطلاق بقوة نحو المستقبل

وأوضح مدير تحرير الأهرام، أن المشاركات المصرية المهمة والفعالة للغاية في كل هذه المنتديات واللقاءات والاجتماعات الدولية، تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وأن المشاركات المصرية من شأنها أن توفر العديد من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة الدولة المصرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهي مسالة مهمة للغاية لا سيما وأن مصر تسعى إلى الانطلاق بقوة نحو المستقبل.

وأكد أن الدولة المصرية عندما تشارك في مثل هذه اللقاءات والاجتماعات المهمة، تكون حاملة على عاتقها العديد من المسؤوليات التي تعبر بشكل قوي للغاية عن القارة الإفريقية والدول النامية، والأزمات العميقة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.