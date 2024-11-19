«دفاع الشيوخ»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين يعزز قدرة مصر دوليا

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين بالبرازيل يعزز قدرة مصر على التأثير في صناعة القرار الدولي، ويخدم قضايا الشعوب النامية في تحقيق العدالة والتنمية.

مصر صوت إفريقيا في قمة العشرين لتحقق العدالة

وأكد «نصير» منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم وهو يبذل جهودًا كبيرة في دعم القارة الإفريقية على كل المستويات وكان صوت إفريقيا في كل المنتديات والمحافل الدولية التي يشارك فيها من خلال عرض كل المشكلات والتحديات التي تواجهها وهو ما أثمر عن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

وأضاف أن مصر خلال السنوات الماضية قدمت نموذجًا اقتصاديًا مبتكرًا من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، التي جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات جعلت من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وجعلتها محطة مهمة في مشاريع التنمية الدولية.

مصر تنضم للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

وأشار إلى ان انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يعكس دورها المحوري على الساحة الدولية ومساعدة شعوب القارة في القضاء على الفقر وضمان حياة كريمة لهم.

وأوضح أن دولة 30 يونيو معنية دائما بالدفاع عن الحقوق والحريات وتقوم سياستها على إقرار السلام العادل وهو جوهر التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الأوضاع في فلسطين ولبنان جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم.

وطالب الرئيس السيسي في كلمته بقمة العشرين بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية والعودة إلى مائدة المفاوضات، فهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وأشاد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل، حيث إنها تساهم على ترسيخ جهود السلام وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا لجميع دول العالم، مع الالتزام بتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل قائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين.