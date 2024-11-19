الأزهر يعلن حاجته لأكثر من 12 ألف معلم.. مواعيد وطريقة التقديم

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بـ12498 معلمًا بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/2025م، بجميع المناطق الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها.

موعد التقديم للعمل بنظام الحصة

وأوضح بيان الأزهر الشريف، أنه على من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات المطلوبة، التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بمقر ديوان المنطقة، في موعد غايته 15 يومًا اعتبارًا من السبت 23/11/2024 م.

وأشار البيان إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد، على أن يتحدد بالطلب التخصص والمرحلة والإدارة التعليمية التي يرغب في التقدم إليها والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم

وأوضح البيان أنه يمكن للمتقدم معرفة التفاصيل الكاملة عن الإعلان، ورابط التقديم من هنا.