هرقل العملاق.. أخطر أنواع النباتات يرتدي قناع البقدونس ويهدد الإنسان

هرقل العملاق نبات لا ينبغي الاستهانة به؛ خاصة بعدما صنفه العلماء ضمن أخطر أنواع النباتات التي تؤدي إلى تسمم الإنسان مجرد لمسه، إذ تتسبب السموم في الإصابة بالحروق والبثور ما قد يهدد حياة الإنسان، وفق ما ذكره موقع CNN.

نتناول في التقرير التالي 8 حقائق عن نبات هرقل العملاق، أخطر أنواع النباتات في العالم التي تهدد الإنسان، حسب ما أشار إليه موقع plant delights المعني بالزراعة والنباتات، كالتالي:

أدرجت الجمعية الملكية للبستنة نبات هرقل العملاق من بين أكثر من 100 نبات سام موجود في العالم.

آسيا الوسطى هي الموطن الأصلي لنبات هرقل العملاق، وجرى تصديره إلى بريطانيا عام 1893 كنبات للزينة.

يشبه نبات هرقل العملاق البقدونس البري وله أزهار بيضاء وسيقان خشنة كثيفة.

ينتمي نبات هرقل العملاق إلى عائلة النخيل، ويُعرف بأسماء متعددة أخرى مثل نخلة القرد نظرًا لتشابه أوراقه بأيدي القرد.