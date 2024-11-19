هرقل العملاق.. أخطر أنواع النباتات يرتدي قناع البقدونس ويهدد الإنسان
كتب:
آية الله الجافي
09:01 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
نبات هرقل العملاق
هرقل العملاق نبات لا ينبغي الاستهانة به؛ خاصة بعدما صنفه العلماء ضمن أخطر أنواع النباتات التي تؤدي إلى تسمم الإنسان مجرد لمسه، إذ تتسبب السموم في الإصابة بالحروق والبثور ما قد يهدد حياة الإنسان، وفق ما ذكره موقع CNN.
نتناول في التقرير التالي 8 حقائق عن نبات هرقل العملاق، أخطر أنواع النباتات في العالم التي تهدد الإنسان، حسب ما أشار إليه موقع plant delights المعني بالزراعة والنباتات، كالتالي:
- أدرجت الجمعية الملكية للبستنة نبات هرقل العملاق من بين أكثر من 100 نبات سام موجود في العالم.
- آسيا الوسطى هي الموطن الأصلي لنبات هرقل العملاق، وجرى تصديره إلى بريطانيا عام 1893 كنبات للزينة.
- يشبه نبات هرقل العملاق البقدونس البري وله أزهار بيضاء وسيقان خشنة كثيفة.
- ينتمي نبات هرقل العملاق إلى عائلة النخيل، ويُعرف بأسماء متعددة أخرى مثل نخلة القرد نظرًا لتشابه أوراقه بأيدي القرد.
- يصل ارتفاع ساق نبات هرقل العملاق إلى نحو 20 مترًا أو أكثر، ما يجعلها واحدة من أطول النباتات الموجودة في الغابات الاستوائية.
- يمكن أن تنتقل السموم الموجودة في السيقان والجذور إلى الجلد عن طريق اللمس.
- أوراق نبات هرقل العملاق من أكبر الأوراق في عالم النباتات، إذ يمكن أن يصل طولها إلى متر ونصف ما يمنحها النبات مظهرًا جميلاً يجذب الانتباه، كما تساهم هذه الأوراق الضخمة في عملية التمثيل الضوئي وتوفير الظل للحيوانات الصغيرة الموجودة داخل الغابة.
- يوفر ثمار هرقل العملاق غذاء للحيوانات المحلية ما يساعد على تعزيز التنوع البيولوجي في المناطق التي تنمو فيها.