كاتب صحفي: أسواق اليوم الواحد تضبط أسعار السلع الغذائية

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية تقوم بجهود متواصلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المناطق كافة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، والإفراج الجمركي عن السلع المستوردة التي لها الأولوية.

أسواق اليوم الواحد

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن 4 مجموعات سلعية لها الأولوية، وهي المواد الغذائية والبترولية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن وزارة التموين نظمت أسواق اليوم الواحد بالأحياء المختلفة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز وغيره من السلع بأسعار مخفضة.

وأكد الكاتب الصحفي، أن أسواق اليوم الواحد تصل لكل المناطق المكتظة بالسكان وهي أداة من الأدوات الرئيسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، متابعا: «منذ 6 مارس 2024 والدولة تعمل على توحيد سعر الصرف وانعكاسه على توفير العملة الأجنبية للاستيراد، إضافة إلى إقامة المعارض المختلفة الموسمية أو حتى التي تقام من وزارتي التموين والزراعة».

توفير السلع من المزارع للمستهلك مباشرة

وواصل: «توفير السلع من المزارع للمستهلك مباشرة من الحلقات المهمة للتداول، وبالتالي فإن تقليل هذه الحلقات الخاصة بتداول السلع عبر تكاليف النقل يؤدي إلى خفض تكاليف أسعار هذه المستلزمات».