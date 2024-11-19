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مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

كتب:

محمود هاني
09:17 م | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
أراضٍ زراعية - أرشيفية

أراضٍ زراعية - أرشيفية

قال محمد فوزي، مدير إدارة المُصدرين بالحجر الزراعي، إن مصر تتمتع بموقع جغرافي مميز، ودرجة حرارة وطقس يمكنا مصر من زراعة جميع المحاصيل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي، مع البنية التحتية والطرق والموانئ، ما يعمل على وجود فائض محلي للتصدير.

صادرات مصر من الموالح

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في زيادة صادراتها الزراعية من 6 ملايين و700 ألف طن العام الماضي، إلى 7 مليون و300 ألف طن في العام الجاري، لافتا إلى أن مصر حاليًا تتربع على صادرات الموالح على مستوى العالم للعام الخامس على التوالي.

وأشار مدير إدارة المصدرين بالحجر الزراعي إلى أن زيادة الكميات المُصدرة يرجع إلى التوسع في الزراعة ومستلزمات الإنتاج والدعم اللوجيستي، واتجاه الدولة لتسهيل عملية التصدير وتقليل الإجراءات.

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بقلم محمود هاني