«الزراعة» توضح سبب زيادة صادرات الموالح لـ مليون و900 ألف طن

علق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على وصول صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن لأول مرة خلال النصف الأول من عام 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، إن جهودا كبيرة بذلت من أجل تحقيق هذا الرقم، مثل مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه.

مشروعات تم تنفيذها بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم الإنتاج بشكل كبير

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه كان هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم الإنتاج بشكل كبير، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يقدم للمواطن المصري محليا أو يتم تصديره للخارج، ومع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة نجد ثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري، وهو ما يسهل لنا فتح أسواق جديدة، وتم فتح أكثر من 80 سوقا جديدة خلال الفترة الأخيرة.