كيفية التقديم على وظائف الأزهر الشريف.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، عددًا كبيرًا من الوظائف الشاغرة لديها بنظام الانتداب في الخدمات المعاونة، للعمل في الإدارة العامة للمطابع في «القاهرة والجيزة والقليوبية»، إذ يستمر التقديم حتى 10 مايو المقبل، وفقا لقرار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رقم «12» لسنة 2018.

طرق التقديم في وظائف الأزهر الشريف

ووفقًا للمنشور الصادر عن مشيخة الأزهر الشريف، فإن التقديم في الوظائف يكون يدويًا بقسم التنقلات في الإدارة العامة للشؤون الوظيفية، على أنّ يكون مرفق بالطلب بيان الحالة الوظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم الهاتف المحمول، واستيفاء البيانات المطلوبة كافة، على نموذج التقديم الذي يمكن طبعه بعد الدخول على الرابط الإلكتروني من هنــــا، ثم الضغط على أيقونة تحميل المرافقات، ويتضمن «الاسم- السجل- الوظيفة- المنطقة- الرقم القومي- رقم التليفون- رأي فضيلة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة- رأي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية».

شروط التقدم في وظائف الخدمات المعاونة بالأزهر الشريف

- أنّ يكون المتقدم للوظائف من شاغلي المجموعة النوعية بالخدمات المعاونة أو الحرفية «عامل طباعة».

- ألا يتجاوز سنه عن 45 عامًا.

- أنّ يكون المتقدم للوظيفة من العاملين بمنطقة القاهرة والجيزة والقليوبية الأزهرية.

- أن يحصل المتقدم على تقرير تقويم الأداء بمرتبة امتياز.

- ألا يكون سبق ووقع عليه جزاء بسبب سلوك وظيفي أو سلوك يخل بالشرف والأمانة.

-ألا يكون المتقدم تعرض لجزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

- اجتياز جميع الاختبارات المقررة للوظيفة.