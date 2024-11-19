«التحرير الفلسطينية»: أجواء إيجابية تسود مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان

قال الدكتور عمر الغول، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أعلى هيئة قيادية في ظل الفراغ الرئاسي الموجود بلبنان، ويحمل الصفة التمثيلية للبنان.

الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على تصعيد الحرب في فلسطين

وتابع «الغول» خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم» عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري على صعيد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وفق ما قال ابن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذي قال إن الإدارة الحالية تعمل على توسيع وتصعيد الحرب في فلسطين ولبنان وتوسيعها في الإقليم حتى تحمل تابعتها الإدارة الجديدة.

وأوضح أن إدارة جو بايدن الأمريكية بالتعاون مع نتنياهو، يواصلون إطالة مدة الحرب، مشيرا إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوكشتاين للبنان في المرة السابعة، تحمل في طياتها بعض التفاؤل وهناك أجواء إيجابية تسودها بشأن وقف إطلاق النار.